Kedi katilinin hapsi kesinleşti

İstanbul Beyoğlu'ndaki Tomtom Mahallesi sakinlerinin baktığı 'Tomtom' isimli kedi, Barış Canimana tarafından 2 Eylül 2017'de kuyruğundan tutulup yere vurularak öldürüldü.

Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre, Tomtom'u öldüren kişinin yakalanıp cezalandırılması için imza kampanyası başlatan mahalleli, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. İmza kampanyasına bin 99 kişi katıldı.

Canımana, 24 Mayıs 2019'da 'haklı bir neden olmaksızın sahipli hayvanı öldürmek' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Canımana'nın eylemden sonraki davranışlarını, adli kontrole uymamasını dikkate alan mahkeme, takdir indirimi uygulamadı. Canımana'nın karara itiraz etmemesi üzerine verilen 2 yıllık hapis cezası kesinleşti.

Hükmün infazı için başsavcılığa yazı yazıldı. Canımana'ya verilen 2 yıl hapis cezasının infazı, 1 yıl 4 ay 1 gün oldu. Görüldüğü yerde yakalanacak olan Canımana 4 ay 1 gün hapis cezasını infaz kurumunda çektikten sonra yasa gereği cezasının son 1 yılını denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılarak cezaevi dışında geçirecek.

HAMİLE KEDİYİ ÖLDÜRDÜ