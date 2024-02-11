Kedi öldürdü iyi hal indirimi aldı!

Asansöre bindi, köşedeki kediyi görüp tekmelemeye başladı. Kapı açılıp kedi kaçsa da, peşinden gidip yine yakaladı ve altı dakika boyunca işkence ederek hayvanı öldürdü.



İstanbul, Küçükçekmece'deki bir sitede yaşanan olayın sorumlusu İbrahim Keloğlan, görüntülerin ortaya çıkması üzerine polise şikayet edildi. Gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Keloğlan hakkında dava açıldı. Savunmasında olay günü moralinin bozuk olduğunu söyledi, ilk önce kedinin ona saldırdığını iddia etti.



Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İbrahim Keloğlan suçlu bulunarak 1 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 3 ay daha indirdi ve hükmün açıklamasını da geri bıraktı. Karar, 5 yıl içinde suç işlemez ise İbrahim Keloğlan'ın cezasının düşeceği anlamına geliyor.



Olayın yaşandığı sitenin avukatıysa sanık ifadesiyle, görüntülerin uyuşmadığına dikkat çekerek, karara itiraz edeceklerini söyledi.