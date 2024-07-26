Kedi yavrusunu bir evin balkonuna atan kişi gözaltına alındı

İstanbul Sultangazi'de kedi yavrusunu bir evin balkonuna attığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Kedi yavrusunu bir evin balkonuna atan kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir kişinin elindeki yavrusunu sokaktaki bir binanın balkonuna fırlattığı, başka bir kişinin de bu olayı kameraya çektiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, inceleme sonucu kediyi atan şüphelinin M.Y. (14), olayı kaydedenin ise B.E.D. (15) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan B.E.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.Y'nin "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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