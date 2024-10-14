Kedi yüzünden dehşet saçmıştı: Bir kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta psikolojik problemi bulunduğu ileri sürülen 80 yaşındaki kişi kedi yüzünden silahla baba ve oğlu yaraladı. 40 yaşındaki Yasin Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ise tutuklandı.
Ece Mahallesi'nde emekli öğretmen V.O. ile komşuları Yasin Yıldırım ve babası N.Y. arasında kedi besleme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, V.O'nun tabancayla ateş ettiği Yasin Yıldırım ve babası N.Y. yaralandı.
Yıldırım, tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna götürüldü.
Gözaltına alınan V.O., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Sivas
- Kedi
- Silahlı Saldırı