Kedi yüzünden dehşet saçmıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta psikolojik problemi bulunduğu ileri sürülen 80 yaşındaki kişi kedi yüzünden silahla baba ve oğlu yaraladı. 40 yaşındaki Yasin Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ise tutuklandı.

Kedi yüzünden dehşet saçmıştı: Bir kişi hayatını kaybetti
80 yaşındaki adam kedi yüzünden dehşet saçtı: 2 kişiyi yaraladı

80 yaşındaki adam kedi yüzünden dehşet saçtı: 2 kişiyi yaraladı

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Ece Mahallesi'nde emekli öğretmen V.O. ile komşuları Yasin Yıldırım ve babası N.Y. arasında besleme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, V.O'nun tabancayla ateş ettiği Yasin Yıldırım ve babası N.Y. yaralandı.

Yıldırım, tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kedi yüzünden dehşet saçmıştı: Bir kişi hayatını kaybetti - 1

Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna götürüldü.

Gözaltına alınan V.O., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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