Kedi yüzünden dehşet saçmıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Ece Mahallesi'nde emekli öğretmen V.O. ile komşuları Yasin Yıldırım ve babası N.Y. arasında kedi besleme nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, V.O'nun tabancayla ateş ettiği Yasin Yıldırım ve babası N.Y. yaralandı.



Yıldırım, tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.