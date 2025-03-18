Kedilerin mamalarını dağıtıp kaçtı

Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde pet shop sahipleri sokak kedilerini beslemek için mağazanın kenarına kedi maması döktü.



Bu durumu gören bir kişi, mamaları ayağıyla tekmeleyerek dağıttıktan sonra motosikletine binip olay yerinden ayrıldı. Mamaların dağıldığını gören pet shop sahipleri aynı noktaya yine mama koyarak kedileri beslemeye devam etti.



"BU MAHALLEDE HAYVAN SEVMEYEN KİŞİLER VAR"



Pet shop sahibi, düzenli oarak sokak kedilerini beslediklerini dile getirdi.



"Bu mahallede hayvan sevmeyenler var." diye konuşan kişi, " iz kendisine dükkanımızın önü olduğunu, kendisini rahatsız eden bir durum olmadığını söyledik. Ama kendisi bize sürekli müdahalede bulundu. Biz kedi maması koymaya devam edip kendisini uyardık. Kendin koymuyorsun bari koyana müdahale etme. En azından hayvan karnını doyursun." dedi.