Kedinin çuvala konularak uzaklaştırıldığı görüntülere tepki

Niğde'de bir market zincirinin çevresinde bir kedinin çuvala konulduğu görüntüler tepkiye neden oldu.



Kameralara yansıyan görüntülerde, market görevlilerinin çevrede bulunan ve mahalle sakinleri tarafından düzenli olarak beslendiği ileri sürülen bir kediyi çuvala koyarak bölgeden uzaklaştırdığı görüldü.



Görüntülerde, çuvala konulan kedinin motosikletle taşındığı anlar yer alırken, söz konusu kedinin gebe olduğu iddia edildi.



Olayın, kediyi besleyen ve bir süredir bulamayan vatandaşların çevredeki güvenlik kameralarını incelemesi ile ortaya çıktığı öğrenildi.