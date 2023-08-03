Kedisi ölünce veterineri dövdü

Ankara'da bir veteriner kedisi ölen kişinin saldırısına uğradı.
Olay, önceki gün Çankaya ilçesinde Ceren Eroğlu'nun sahibi olduğu veteriner kliniğinde meydana geldi.
A.K. isimli kadın erken doğum yapan kedisi Victoria'yı, enfeksiyon kaptığı için veteriner kliniğine götürdü. Klinikte tedaviye alınan kedi, 4 gün sonra öldü.
A.K., kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu kliniği 4 arkadaşıyla basıp, veteriner hekim Ceren Eroğlu'na saldırdı.
A.K'nin kendisine tokat attığını ve saçını çekip başına vurduğunu söyleyen Ceren Eroğlu, şikayetçi olduğunu söyledi.
Şikayet üzerine gözaltına alınan A.K, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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