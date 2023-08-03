Kedisi ölünce veterineri dövdü

A.K., kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu kliniği 4 arkadaşıyla basıp, veteriner hekim Ceren Eroğlu'na saldırdı.



A.K'nin kendisine tokat attığını ve saçını çekip başına vurduğunu söyleyen Ceren Eroğlu, şikayetçi olduğunu söyledi.



Şikayet üzerine gözaltına alınan A.K, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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