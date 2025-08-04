Kedisini yakalamak isterken balkondan düştü

Samsun'un Atakum ilçesinde, ddiaya göre, Z.E.A. isimli kız çocuğu, 7 katlı apartmanın 5’inci kattaki dairesinde kedisini yakalamaya çalıştığı sırada balkondan toprak zemine düştü.

Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Z.E.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.