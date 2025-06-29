Kediye çarpmamak isterken takla attı
Nevşehir'de önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobili takla attı.
Nevşehir-Ürgüp karayolu Ortahisar kasabası yakınlarında otomobil sürücüsü G.G.'nin seyir halindeyken bir anda önüne kedi çıktı.
Kediye çarpmamak için manevra ve ani fren yapan sürücü otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bankete devrildi.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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