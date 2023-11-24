Kediye işkence için istenen ceza belli oldu

İstanbul Küçükçekmece'de kediye tekme ve yumruk atan zanlının 3 yıla kadar hapsi istendi.

Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Aytuğ Koyuncu ile taraf avukatları hazır bulundu.



Duruşmada söz verilen sanık Aytuğ Koyuncu “Ben kesinlikle hiçbir hayvana işkence ya da eziyet etmedim. Bu davanın açılmasının sebebi site yönetimi ile aramızdaki husumetten kaynaklı olarak beni itibarsızlaştırmak amacıyla hedef göstermelerinden kaynaklanmaktadır.” dedi.

BAĞIŞ DEKONTUNU SUNDU

Sanık avukatı ise savunmasında müvekkilinin hayvanları koruma derneğine bağış yaptığını söyleyerek dekontu mahkemeye sundu.



Duruşmada beyanda bulunan Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği avukatı Fulya Karagöz sanığın cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Barosu Başkanlığı avukatı Merve Poyraz ise “Bugün bir kediye yapılan bir eylem yarın bir çocuğa ve kadına yapılabilir, hayvanların haklarını korumak için buradayız." diye konuştu.