Kediye işkence için istenen ceza belli oldu

İstanbul Küçükçekmece'de kediye tekme ve yumruk atan zanlının 3 yıla kadar hapsi istendi.
Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Aytuğ Koyuncu ile taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada söz verilen sanık Aytuğ Koyuncu “Ben kesinlikle hiçbir hayvana işkence ya da eziyet etmedim. Bu davanın açılmasının sebebi site yönetimi ile aramızdaki husumetten kaynaklı olarak beni itibarsızlaştırmak amacıyla hedef göstermelerinden kaynaklanmaktadır.” dedi.
BAĞIŞ DEKONTUNU SUNDU
Sanık avukatı ise savunmasında müvekkilinin hayvanları koruma derneğine bağış yaptığını söyleyerek dekontu mahkemeye sundu.
Duruşmada beyanda bulunan Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği avukatı Fulya Karagöz sanığın cezalandırılmasını talep etti.
İstanbul Barosu Başkanlığı avukatı Merve Poyraz ise “Bugün bir kediye yapılan bir eylem yarın bir çocuğa ve kadına yapılabilir, hayvanların haklarını korumak için buradayız." diye konuştu.
BAĞIŞ GÖZ BOYAMA
İstanbul Barosu avukatlarından Cansın Tereci de sanığı tanıdığını ve daha önce de kedileri tekmelediğini söyledi. Avukat Tereci “Sanık kedi sevmiyor. Hayvan derneğine bağışları da tamamen göz boyamaya yöneliktir. Üst sınırdan cezalandırılsın.” ifadelerini kullandı.
Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, site sakinleri tarafından beslenen ve bakımı yapılan kediye tekme ve yumruk atar gibi defalarca kez vurduğunu belirtti.
Sanığın Hayvanları Koruma Kanunundaki “hayvana işkence” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.
Hakim, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.
NE OLMUŞTU?
Küçükçekmece Halkalı’da 5 Ocak’ta meydana gelen olayda Aytuğ Koyuncu yaşadığı bina içerisindeki kediye tekme ve yumruklarla saldırmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu serbest bırakılmıştı. Koyuncu’nun serbest bırakılması kararına başsavcılığın yaptığı itiraz üzerine sanık yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Koyuncu, hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava kapsamında görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.
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