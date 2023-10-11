Kediye şiddet uygulayan berber çırağı serbest

Tahılpazarı Mahallesi'ndeki berber dükkanında çırak olarak çalışan M.A.'nın iş yerindeki kediye tekme ve yumruk atarak şiddet uyguladığı tespit edildi.



Dükkan sahibi Mehmet Yiğit, Çıraklık Meslek Okulu öğrencisi olan ve meslek edinmek için yanında çalışan M.A.'nın kediye işkenceye varacak davranışlarda bulunduğunu gördü.



M.A.'nın, 5 dakika 22 saniyelik güvenlik kamerası kaydında kaçan kediyi yakalayıp, arka odaya götürüp defalarca tekme attığı görüldü.

SERBEST BIRAKILDI



Mehmet Yiğit, durumu polise bildirip M.A.'dan şikayetçi oldu.



Gözaltına alınan M.A., psikolog eşliğinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Yaşının küçük olması nedeniyle dosyasına gizlilik kararı konulan M.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuksuz yargılanma kararıyla serbest bırakıldı.