Kediye tekme iddiası kavga çıkardı

Malulen emekli öğretmen olan Neslihan Mollaoğlu, kapısının önünde otururken iddiaya göre yoldan geçen Şeyma S. oğluna kediye tekme atmasını söyledi. Bunun üzerine küçük çocuk koşarak kediye tekme attı. Canı yanan kedi yola doğru kaçtı.



Olaya şahit olan Neslihan Mollaoğlu, çocuğun annesini uyarınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Şeyma S. elindeki bir cisimle vurduğu Neslihan Mollaoğlu'nun kaşını yardı. Çevredekilerin araya girmesiyle Şeyma S. olay yerinden ayrıldı.



Yüzü kanlar içinde kalan Neslihan Mollaoğlu ihbar üzerine gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mollaoğlu, tedavisinin ardından şikayetçi olmak için gittiği polis merkezinde Şeyma S.'nin de kendisinden şikayetçi olduğunu öğrendi.



Şeyma S. ifadesinde, çocuğunun kediye tekme atmadığını, Mollaoğlu'nun haksız yere kendisine hakaret ederek kolunu ısırdığını belirtti. Şeyma S. Mollaoğlu'na taşla değil elindeki telefonla vurduğunu belirterek, "Çocuğumla yolda yürürken kedi kaçtı. Daha sonra isminin Neslihan olduğunu öğrendiğim kadın, oğlumu sorumlu tutup dövdü. Engel olmak isterken bana saldırdı. Kendimi savundum. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.



Taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.