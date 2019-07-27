Ordu'da fuel-oil dolu kuyuya düşen kediyi kurtarmak isteyen genç az daha canından oluyordu. Olay, Ünye ilçesi Burunucu Mahallesi'nde yaşandı. 19 yaşındaki Özgür Ege Şire, çamlık alanda geziyordu, bir kuyudan ses geldiğini fark etti.
Özgür Ege Şire, kuyunun yanına gittiğinde içindeki kediyi gördü, hızla kıyafetleriyle yakıt dolu kuyuya girdi ve kediyi dışarı çıkarmayı başardı.
ÇEVREDEKİLER VE BEKÇİLER YETİŞTİ
Kedinin hayatını kurtaran genç, çevrede yaşayanlar ve bekçilerin yardımıyla kuyudan çıktı.
Sağlık ekiplerine haber verildi. Genç, ambulansa alındığında üzeri fuel-oil nedeniyle simsiyahtı. Hızla hastaneye kaldırılan genç üzerini kaplayan yakıttan arındırıldı.
Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kuyunun bulunduğu bölge ise güvenlik çemberine alındı.