Kediyi tekmeleyen sanığa 5 ay ceza

İstanbul Küçükçekmece’de yaşadığı sitedeki kediye tekmeleyen Aytuğ Koyuncu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kediyi tekmeleyen sanığa 5 ay ceza

Halkalı'da 5 Ocak’ta Aytuğ Koyuncu, yaşadığı bina içerisindeki kediye tekme attı.

Kediye defalarca vuran Koyuncu, olayın ardından gözaltına alınıp bırakıldı.

Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan Aytuğ Koyuncu, "Ben kesinlikle hiçbir hayvana işkence ya da eziyet etmedim." demişti.

Mahkeme, Aytuğ Koyuncu hakkındaki kararını açıkladı.

Kararda, Koyuncu’nun “hayvana işkence” suçundan iyi hal indirimi yapılarak 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...