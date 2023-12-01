Kediyi tekmeleyen sanığa 5 ay ceza

İstanbul Halkalı'da 5 Ocak’ta Aytuğ Koyuncu, yaşadığı bina içerisindeki kediye tekme attı.

Kediye defalarca vuran Koyuncu, olayın ardından gözaltına alınıp bırakıldı.

Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan Aytuğ Koyuncu, "Ben kesinlikle hiçbir hayvana işkence ya da eziyet etmedim." demişti.

Mahkeme, Aytuğ Koyuncu hakkındaki kararını açıkladı.

Kararda, Koyuncu’nun “hayvana işkence” suçundan iyi hal indirimi yapılarak 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

