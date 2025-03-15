Kefaret orucu nedir, nasıl tutulur? İşte kefaret orucu tutuluşu

Kefaret orucu, sadece yanlışlıkla veya zorunluluk nedeniyle bozulan oruçlar için geçerli değildir. Unutarak yemek yemek veya hastalık sebebiyle oruç bozulursa, sadece kaza orucu tutulması yeterlidir. Ancak, bilerek yeme içme ya da cinsel ilişki gibi durumlarla oruç bozulursa kefaret gerekir.



KEFARET ORUCU NASIL TUTULUR?



Kefaret orucu peş peşe 60 gün tutulmalıdır. Eğer arada bir gün bile oruç tutulmazsa, baştan başlaması gerekir. Buna ek olarak, kefaret yükümlüsü 60 fakiri doyurmayı tercih edebilir. Ancak, bu seçenek maddi durumu uygun olmayan kişiler için bir alternatif olarak değerlendirilir.



KİMLER KEFARET ORUCU TUTMAK ZORUNDA



Ramazan orucunu bile bile ve kasıtlı şekilde bozanlar,



Oruç tutamayacak kadar hasta olup, yerine başka bir ibadet yapması mümkün olmayanlar,



Yeminini bozanlar (bazı durumlarda kefaret orucu yerine yemin kefareti ödenebilir)