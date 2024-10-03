Kefen çürür mü? Kefen kaç yılda çürür?

Sözlükte “örtmek” anlamına gelen kefn masdarından gelmektedir. Cenazenin kefenlenmesi işlemine de tekfîn denilir. Ölen kimsenin yıkanıp genelde beyaz olan temiz bir beze sarılarak gömülmesi çevre temizliği, sağlık, insan saygınlığının korunması, ölünün yakınlarının hâtıralarına saygı, ölümün hatırlanması gibi hikmetler taşıdığından hemen bütün din ve medeniyetlerde cenaze kültünün önemli bir öğesini teşkil eder. Kefenin elbise dikimine yarayan herhangi bir bez veya kumaştan olması câizse de beyaz pamuklu bezden yapılması menduptur. Hadiste de kefenin temiz ve güzel olması, kefenlemeye özen gösterilmesi, fakat aşırılığa gidilmemesi istenmiştir.



KEFEN ÇÜRÜR MÜ?



Kefen zamanla çürüme sürecine girebilir. Özellikle doğal malzemelerden yapılmışsa, nem, sıcaklık ve toprak gibi faktörler etkili olur. Ancak kefenin amacı, cesedi korumak ve ona saygı göstermek olduğu için, genellikle hızlı bir çürümeyi önlemek amacıyla belirli malzemelerle yapılır. İslam kültüründe kefenin sade ve doğal olması tercih edilir.



KEFEN KAÇ YILDA ÇÜRÜR?



Kefenin çürüme süresi, kullanılan malzeme, çevresel koşullar (sıcaklık, nem, toprak yapısı) ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Genellikle, doğal malzemelerden yapılmış bir kefenin çürümesi birkaç ay ile birkaç yıl arasında sürebilir. Ancak tam bir süre vermek zordur çünkü her durum farklıdır. Örneğin, kuru ve sıcak bir iklimde çürüme süreci daha hızlı olabilirken, nemli ve soğuk bir iklimde daha yavaş gerçekleşir.