Kefken açıklarında mayın tespit edildi

Karadeniz'de Kefken açıklarında yeni bir mayın tespit edildi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Kocaeli'nin Kefken açıklarında görülen cismin deniz karakol uçağı tarafından mayın olarak teşhis edildiği belirtildi.



Açıklamaya göre bölge emniyete alındı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma (SAS) timlerince mayına müdahale ediliyor.

BÖLGENİN KOORDİNATI ÇEVREDEKİ DENİZ ARAÇLARINA BİLDİRİLDİ

Öte yandan mayının bulunduğu bölgenin koordinatı da çevrede bulunan deniz araçlarına bildirildi.

KARADENİZ'DE ÜÇÜNCÜ MAYIN

Ukrayna tarafından döşenen mayınlar fırtına nedeniyle koparak Karadeniz'de sürüklenmeye başlamıştı.

Daha önce de İstanbul Boğazı girişinde ve İğneada açıklarında tespit edilen iki mayın etkisiz hale getirilmişti.

VİDEO: BOĞAZ'DA MAYIN TEHLİKESİ SÜRER Mİ?