Kefken’de mayın alarmı! SAS timleri imha etti

Karadeniz'in Kefken açıklarında mayın tespit edildi. Mayın, Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Kefken’de mayın alarmı! SAS timleri imha etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in Kefken açıklarında mayın tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen SAS timlerince, emniyete alınan mayın etkisiz hale getirildi.

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