İstanbul Emniyeti’ne bağlı polis ekipleri, sigara ve tütün mamullerinin kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, bir kargo şirketi aracılığıyla başka illere kaçak sigara gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, 17 Ağustos'ta Bağcılar'daki kargo şirketine düzenlediği operasyonda kek kutuları içerisine gizlenmiş 7 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaraları kargoya veren 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldı.
Kek kutusunda 7 bin paket kaçak sigara
Türkiye
İstanbul'da sigara kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda kek kutusu içerisine gizlenmiş 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
İstanbul Emniyeti’ne bağlı polis ekipleri, sigara ve tütün mamullerinin kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, bir kargo şirketi aracılığıyla başka illere kaçak sigara gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.