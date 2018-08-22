İstanbul Emniyeti’ne bağlı polis ekipleri, sigara ve tütün mamullerinin kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, bir kargo şirketi aracılığıyla başka illere kaçak sigara gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 17 Ağustos'ta Bağcılar'daki kargo şirketine düzenlediği operasyonda kek kutuları içerisine gizlenmiş 7 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaraları kargoya veren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldı.