Keklik avcılarına 15 bin lira ceza uygulandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaçak keklik avlayan 2 kişiye, 15 bin 228 TL para cezası uygulandı.

Haberler - DHA 10.06.2022 - 06:21

Keklik avcılarına 15 bin lira ceza uygulandı

Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü kırsalında devriye görevi yapan Jandarma ekipleri, tuzak ve kafes içerisinde keklik farketti. Çevrede araştırma yapan jandarma, tuzak ve canlı mühre kullanarak 7 adet kınalı keklik yakaladıkları belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan 2 avcıya toplam 5 bin 228 TL İdari para cezası uygulandı. Yakalanan keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, doğal ortamlarına bırakıldı.

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