Keklik avcılarına 15 bin lira ceza uygulandı

Haberler - DHA 10.06.2022 - 06:21
Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü kırsalında devriye görevi yapan Jandarma ekipleri, tuzak ve kafes içerisinde keklik farketti. Çevrede araştırma yapan jandarma, tuzak ve canlı mühre kullanarak 7 adet kınalı keklik yakaladıkları belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan 2 avcıya toplam 5 bin 228 TL İdari para cezası uygulandı. Yakalanan keklikler Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, doğal ortamlarına bırakıldı.