Keklik avına binlerce lira ceza

Afyonkarahisar'da Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derekarabağ köyü yolunda yürüyen A.Z., M.U. ile G.U.'nun ellerindeki kafeste üç kınalı keklik olduğunu fark etti.

Durdurulan ve yapılan aramada üzerlerinde dört ruhsatsız tüfek ele geçirilen şüphelilere, 74 bin 568 lira ceza uygulandı.



Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolvadin Şube Şefliğine teslim edildi.

