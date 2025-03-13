Keklik avına binlerce lira ceza
Afyonkarahisar'da kafes içinde üç kınalı keklik ele geçirildi. Keklikleri avlayan üç kişiye 74 bin 568 lira para cezası kesildi.
Afyonkarahisar'da Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derekarabağ köyü yolunda yürüyen A.Z., M.U. ile G.U.'nun ellerindeki kafeste üç kınalı keklik olduğunu fark etti.
Durdurulan ve yapılan aramada üzerlerinde dört ruhsatsız tüfek ele geçirilen şüphelilere, 74 bin 568 lira ceza uygulandı.
Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolvadin Şube Şefliğine teslim edildi.
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