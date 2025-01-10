Kekliklerin kar altında yiyecek telaşı

Elazığ’ın tarihi Harput-Hüseynik yolunda keklikler kar altında yiyecek ararken görüntülendi.

Kekliklerin kar altında yiyecek telaşı

’da zorlu kış şartlarında keklikler kar altında yiyecek ararken görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Mustafa Sönmez, tarihi Harput Mahallesi'nde çekim yaparken Harput-Hüseynik yolunda yiyecek arayan keklik sürüsünü görerek, o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Keklik sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

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