Kelebekler Vadisi susuzlukla karşı karşıya: Oteller ve pansiyonlar çalıyor iddiası

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kelebekler Vadisi’ni adeta tam ortasından yararak dökülen şelale, yaklaşık 50 metrelik bir mesafe kat ettikten sonra denize dökülür. Suyun çıkış noktası Babadağ eteklerindeki Faralya köyü. Denize ulaştığı noktaya kadar, tabiatı besleyen yegane kaynak olan ve gürül gürül Kelebekler Vadisi’ndeki şelaleden akan suyun eski halinden ise eser yok.



DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜLER



Suyun cılızlaşmasının sebebini araştıran çevre gönüllüleri ve Kelebekler Vadisi sakinleri adeta bir dedektif gibi iz sürdü. Akarsu yatağına borular döşendiğini tespit ettiler. Bu boruların adresi ise, çevredeki otel, motel ve pansiyonlardı. Su, bu işletmelere yönlendirilmişti. Tespitleri kayıt altına alındı, suyu çekmek için döşenen borular fotoğraflandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayette bulunuldu.

"ÇEVRESİ ÇÖLE DÖNÜŞECEK"



Şikayette bulunanlardan biri de Kelebekler Vadisi’nin işletmesini elinde bulunduran Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Avukat Hasan Gürbüz oldu.



Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla'nın haberinde görüşlerine yer verilen avukat Hasan Gürbüz, su güzergahındaki tabiat örtüsünün tehdit altında bulunduğunun altını çizdi. Gürbüz, "Şayet, kaynak suyunun işletmeler tarafından bu şekilde kullanımı devam eder ise bu yaz aylarından itibaren başta Kelebekler Vadisi olmak üzere su güzergahındaki pek çok ağacın ve bitkinin kuruyacağına, çevrenin ekolojik yapısının değişeceğine şüphe yoktur. Kaynak suyunun güzergâhı üzerindeki işletmelerin suyu kullanması mevzuata göre mümkün değildir. Bu duruma müdahale edilmezse Kelebekler Vadisi başta olmak üzere tüm doğal çevre yok olacak, çöle dönecektir" dedi.



Avukat Mahir Işıkay, Anayasa’nın 168. maddesine vurgu yaparak, "Tabii servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı devlete aittir” dedi.

"İZİNSİZ KULLANIM KANUNSUZ"



Avukat Işıkay, doğal su kaynaklarının kullanımının yönetmeliklere göre sıraya bağlı olduğunun da altını çizerek, "Su tahsisleri hakkındaki yönetmeliğin 7. maddesinde de suyun kullanımındaki öncelik sırasını içeriyor. Bu maddeye göre ticari ve turizm faaliyeti gösteren işletmeler son sırada yer alıyor. Kaldı ki, Kelebekler Vadisi’nin bulunduğu bölgede bu işletmelerin iddia edildiği gibi borular döşeyerek izinsiz su kullanımı kanunsuzdur” dedi.