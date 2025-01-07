Kelebekler Vadisi'nde yüksekten düşerek öldüğü sanılıyordu: Gerçek bambaşka çıktı

Olay geçen yıl Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde yaşandı. 4 Ağustos 2024'te yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Gülsimay Yılmaz'ın (22) ölümün şüpheli bulundu.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu raporunu tamamladı. Raporda, genç kızın Kelebekler Vadisi kanyonunda gezdiği esnada araziden kopan bir kaya parçasının başına gelmesi sonucu sevk edildiği hastanede öldüğü belirtildi.

Gülsimay Yılmaz'ın ablası Serenay Ekrem otopsi raporunun yaklaşık 5 ay sonra çıktığını, Kelebekler Vadisi'ne girişte ziyaretçilerden ücret alınmasına rağmen yaşanabilecek kazalarla ilgili tedbir alınmadığını ileri sürdü. Ekrem, yasal süreç başlatacaklarını ifade etti.