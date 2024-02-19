Kelime-i Tevhid bayrağı açan kişiye saldırıda istenen ceza belli oldu

İstanbul'da düzenlenen "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle yargılanan üniversite öğrencisi Ege Akersoy hakkında savcı, mütalaasını açıkladı.

Savcı, Akersoy'un "kasten basit yaralama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından toplam 4 yıla kadar hapsini talep etti.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki 2'nci duruşmada tutuksuz sanık Ege Akersoy katılmazken, şikayetçi İsmail Aydemir duruşmada yer aldı.

İsmail Aydemir ifadesinde, "Mitinge gittim geri döndüğüm sırada sanık ile karşılaştım. Olay zaten anlık gelişti. Bana, 'Burası Türkiye sen Arap seviciliği mi yapıyorsun, Arap kültürünü mü savunuyorsun?' dedi. Aramızda bir konuşma olmadı belki ben bir kelime cevap vermişimdir ardından bir anda yüzüme yumruk yedim. O yumrukla beraber yere düştüm ardından etraftakiler müdahale etti. Şikayetçiyim." dedi.

1 YIL 4 AYDAN 4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın İsmail Aydemir'e yumruk atarak basit tıbbi müdahaleyle yaraladığı, sanığın ikrar içeren savunmasıyla sabit olduğu, sanığın "Sen tam bir Arap sevicisisin, Arap kültürünü savunuyor.'' sözlerinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçunu oluşturduğunu belirterek 2 suçtan 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

