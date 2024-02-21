Kelime-i Tevhid bayrağı açan kişiye saldırının cezası belli oldu

İstanbul'da düzenlenen "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle yargılanan üniversite öğrencisi Ege Akersoy'un (25) cezası belli oldu.

Sanık Ege Akersoy’un ''kasten yaralama'' suçundan 2 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.



Akersoy’un ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' suçundan ise beraatine karar verildi.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU



Savcı, sanığın "kasten basit yaralama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından toplam 4 yıla kadar hapsini talep ediyordu.

NE OLMUŞTU?



İstanbul Fatih'te 1 Ocak'ta sabah saatlerinde yapılan ''Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet'' mitingine katılan İsmail Aydemir elinde Kelime-i Tevhid bayrağı ile yürümüştü.



Ege Akersoy, Haliç metrosu civarında tesadüfen karşılaştığı Aydemir'e "Sen Türk değil misin?" dedikten sonra yumruk atmıştı.



Gözaltına alınan Akersoy tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 17 gün tutuklu kalan Akersoy hakkında 2 suçtan toplam 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



İlk duruşmaya katılan Akersoy savunmasında şunları söylemişti:



''31 Aralık 2023'te arkadaşımda kalmıştım. Sabahında vapurla Kadıköy’den Karaköy’de geldim. Haliç metro civarında şikayetçi ismail Aydemir’i gördüm. Elinde yeşil üzerinde Arapça yazılı bayrak vardı. Suudi Arabistan bayrağı olabileceğini düşündüm. Bu olay öncesinde Suudi Arabistan’da oynanmak istenen Galatasaray-Fenerbahçe maçında ülkemizin kurucu önderinin isminin anılmasından ve İstiklal Marşı'nın okutulmasından rahatsız olmalarından dolayı ben bu bayrağın Türkiye içinde dolandırılmasından rahatsız oldum. Ayrıca 12 askerimizin şehit olmasından dolayı ülkemizde sadece Türk bayrağı dalgalandırılması gerektiğini düşündüm. O gün tesadüfen denk geldiğim müştekiye 'Sen Türk değil misin? Şu an hassas zamanlardayız, şehitlerimiz varken Türk bayrağının taşınması daha doğru' dedim. O da 'Sanane istediğim bayrağı taşırım' dedi. Ardından bana doğru yaklaştığı sırada bana vuracağını düşünerek kendimi koruma dürtüsüyle kendisine bir kez yumruk attım. Pişmanım. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum.''