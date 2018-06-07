Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı'nda kaybolan 7 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
Kayalık Mahallesi mevkisinde Kelkit Çayı'na düşen Halil Karaçam'ın bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Ordu'dan gelen dalgıç polislerin yaptığı arama sonucunda Hamamtepe bölgesinde su üzerinde çocuk cesedi görüldü.
Ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Karaçam'a ait olduğunu belirledi.
Küçük çocuğun cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Reşadiye ilçesinde 2 Haziran'da, Kayalık Mahallesi mevkisinde oynayan çocukların Karaçam'ın Kelkit Çayı'na düştüğünü söylemeleri üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.
Kelkit Çayı'nda kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı
Anadolu AjansıTürkiye
Tokat'ta Kelkit Çayı'nda kaybolan 7 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı'nda kaybolan 7 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.