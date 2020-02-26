'Kelle paça Canan'a karşı 'Tarhana Osman'

Türkiye, Çin'de başlayan corona virüs salgınına karşı tetikte beklerken mikrobiyologlardan önce beslenme uzmanları öne çıkmış ve virüslere karşı bünyeyi güçlendirmek için öneriler yapmıştı. En dikkat çekeni ise kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay olmuştu. Daha önce tartışmalı diyet ve beslenme tavsiyeleriyle gündeme gelen Karatay, önce kolesterol ve kilo almaya karşı önerdiği kelle paçayı daha sonra corona virüse karşı da tavsiye etmişti.



Hürriyet gazetesinden Musa Kesler’in haberine göre, bu konudaki tartışmalar halen devam ediyor olsa da Türkiye'de gıda sağlığı ve güvenliğine dair tartışmalar çok eskilere dayanıyor.



1950'li yıllarda biyokimya uzmanı Doç. Dr. Osman Nuri Koçtürk, Amerika'nın üretim artığı ve bozuk gıdaları Türkiye'ye sattığına inanıyor ve bunu da her fırsatta kamuoyuna anlatmaya çalışıyordu.



BOZUK GIDAYA SAVAŞ AÇMIŞTI



Sonraki mücadelesini yine Amerika'dan gelen soya yağı tabanlı margarinlere karşı başlattı. Zeytinyağının ve tereyağının faydalarını anlatıyor, soyalı margarinin zararları karşısında herkesi uyarıyordu. Kalp ve damar hastalıklarının artacağını açıkça söylüyordu. Ardından yine Amerika'nın sattığı 'cüce buğday' denen genetiğiyle oynanmış buğdaya karşı savaş açtı. Kimyasal gübre ile üretilen bu buğdayın toprağı zehirleyerek, uzun vadede Türk tarımına büyük zarar vereceğini vurguluyordu. Geleneksel beslenme modelini şiddetle tavsiye ediyor, margarin ve soyadan katiyetle uzak durulmasını öğütlüyordu. En sık ve yoğun tavsiyesi ise tarhanaydı. Tarhananın hem müthiş besleyici hem muazzam bir koruyucu hem de mükemmel bir direnç arttırıcı olduğunu anlatıyordu. Gittiği her yerde ilk tavsiye ettiği gıdalardan biriydi. Öyle ki ‘Tarhana Osman' olarak ünlendi. Hakkındaki haberler bu başlıklarla çıkıyordu. Soya üreticileri onu ikna etmek için Amerika'ya davet etti. Tesislerini gezdirdi. O ise yılmadan mücadelesine devam etti. Zaten yüksek ihtisasını Amerika'da yapmıştı. Literatüre hakimdi. Onlarca makale ve kitap yazdı. 2018 yılında doğduğu yer olan İzmir Karşıyaka'ya büstü dikildi.



İDDİASINI İSPATLADI



ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlattığı Marshall Yardımları kapsamında Türkiye'ye önce tonlarca süt tozu geldi. 1950'li yıllarda biyokimya uzmanı Doç. Dr. Osman Nuri Koçtürk, süt tozlarının kanserojen madde içerdigini belirterek güçlü bir mücadele başlattı. Uzun bir mücadelenin ardından süt tozunda 'aflatoksin' adlı kanser yapıcı maddenin bulunduğunu ispatladı. Koçtürk'ün mücadelesi süt tozlarının dağıtımını durdurdu.



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