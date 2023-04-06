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Kelvin Helmholtz bulutları nedir?

Dünyada nadir görülen bir bulut olan Kelvin–Helmholtz bulutları zaman zaman Türkiye'de de kendisini gösteriyor. Söz konusu bulut, Baron Kelvin ve fizikçi Hermann von Helmholtz tarafından keşfedildi. Peki, Kelvin Helmholtz bulutları nedir?

Kelvin Helmholtz bulutları nedir?

Eşit aralıklı yuvarlanan okyanus dalgalarına benzeyen Kelvin-Helmholtz, en çarpıcı ve ender bulut türlerinden biridir.

İki hava akımı arasında güçlü bir dikey kayma olduğunda meydana gelirler ve rüzgarların üst seviyede alt seviyelere göre daha hızlı esmesine neden olurlar.

Kelvin Helmholtz bulutları nedir? - 1

Kelvin Helmholtz bulutları nasıl oluşur?

Atmosferimizdeki iki farklı hava katmanı farklı hızlarda hareket ettiğinde meydana gelirler. Üst hava tabakası, alt seviyedeki havadan daha yüksek bir hızda hareket ettiğinde, mevcut bir bulut tabakasının tepesini bu dalga benzeri yuvarlanan şekillere sokabilir.

Bulutların rüzgarlı günlerde oluşma olasılığı daha yüksektir. Genellikle uçak türbülansının iyi göstergeleridir.

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