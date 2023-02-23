Kemal Kılıçdaroğlu, Beşşar Esad'a taziye mektubu gönderdi.



Kılıçdaroğlu, mektuba, ''6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketi ülkemizi olduğu gibi Suriye’yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur.'' sözleriyle başladı.



CHP lideri, “Yaklaşık on beş gündür bölgeyi ziyaret ederek halkıma derman olmaya gayret ediyorum. Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim.” dedi.

''ÜMİTLERİMİZİ PAYLAŞMAYI UMUYORUM''



Kılıçdaroğlu mektubunu “Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi, kederlerimizde de ortak ve komşuyuz. Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum.” ifadesiyle noktaladı.