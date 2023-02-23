Kemal Kılıçdaroğlu, Beşşar Esad'a taziye mektubu gönderdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’a taziye mektubu kaleme aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Beşşar Esad'a taziye mektubu gönderdi

, Beşşar Esad'a taziye mektubu gönderdi. 

Kılıçdaroğlu, mektuba, ''6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük felaketi ülkemizi olduğu gibi ’yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur.'' sözleriyle başladı.

CHP lideri, “Yaklaşık on beş gündür bölgeyi ziyaret ederek halkıma derman olmaya gayret ediyorum. Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim.” dedi.

''ÜMİTLERİMİZİ PAYLAŞMAYI UMUYORUM''

Kılıçdaroğlu mektubunu “Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi, kederlerimizde de ortak ve komşuyuz. Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum.” ifadesiyle noktaladı.

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