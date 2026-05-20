Kemal Kılıçdaroğlu: CHP gerektiğinde arınmasını bilir

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , sosyal medya hesabında bir video paylaştı.

"CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz." diyen CHP lideri, "Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz." diye konuştu.

“CHP GEREKTİĞİNDE ARINMASINI BİLİR”

"Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da." diyen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yolundan dönmeyeceğini vurguladı.

Kendisinden susmasını ya da başka şeyler söylemesini bekleyenler olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu; "Beni iyi dinleyin." diyerek şunları kaydetti:

"- Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da, bin kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söyledim. Ben hakikatin yanında dururum.

- Bakınız, 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin. Aklımız nefsimize uymasın. Yolumuz dürüstlükten ayrılmasın. Rehberimiz vicdanımız olsun."