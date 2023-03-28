Kemal Kılıçdaroğlu: Düzeni ben değil siz değiştireceksiniz

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki Millet Buluşması'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Benim size sözüm var bu ülkeye adaleti getireceğim. Adalet sadece mahkeme salonlarında tecelli etmez. Adaleti hayatımızın her alanında gerçekleştirmeliyiz.

Konya toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke. Türkiye'nin tarımda Hollanda'dan çok daha iyi olması lazım. Hollanda'nın 114 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı var. Koskoca Türkiye sadece 24 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyor. Hepimiz şapkamızı koyup düşünmek zorundayız.



Daha önce gittiğim toplantılarda Türkiye artık dünya ile yarışmak zorundadır dedim. Türkiye dünya ile yarıştığı zaman büyüyen bir ülke olacaktır. Güneşli günleri beraber göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz.

"ÖZGÜRLÜK ALANINI GENİŞLETECEĞİZ"

Endişe etmeyin, bir gencimiz dünyanın neresine giderse güler yüzle dönecek. Sizin özgürlük alanınızı genişleteceğim. Attığınız bir tweet dolayısıyla babanız ve anneniz asla kuşku duymayacak. Bu ülkeye özgürlük gelecek. Bİr güvenlik görevlisi kapınıza dayanmayacak.

GENÇLERE SESLENDİ

Endişelenmeyin iktidara beraber geleceğiz. Sevgili gençler düzeni ben değil siz değiştireceksiniz. Bu ülkenin gençleri, 5,5 milyon genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Biz otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdik diyeceksiniz. Dünya siyaset tarihine çok güzel bir armağan bırakacaksınız.

ÇİTFÇİYE KIRMIZI MAZOT

Tarımda havza bazlı planlama yapacağız. Kim ne üretecek belli olacak. Bir yıl sonra kaçtan satacak belli olacak. Çiftçilere kırmızı mazot vereceğiz. KDV'si ve ÖTV'si olmayacak. Yata veriyorsun, adaları denizleri geziyor. Çiftçi traktörle sabahın köründe tatile gitmeyecek. Yata hangi fiyattan veriyorsan çiftçiye de o fiyattan vereceksin. Hiçbir çiftçinin traktörü, hayvanı, pulluğu asla haczedilemeyecek.

Hayırlısıyla 15 Mayıs'ta iktidarız. 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Sosyal devlet halkına hizmet götüren devlettir. Bu, beşli çetelere değil vatandaşa hizmet demek. Size hizmet edeceğim. Esnaf kardeşlerim de orta direği temsil ederler. Komşusu siftah yapmazsa yanındaki onun da siftah yapmasını ister. Esnaf sattığı ürünün yerine yenisini alamıyor. 6 lider söz verdik, bir esnaf bakanlığı olacak. Esnaf sahipsiz olmayacak.

"BİR NUMARALI KARARNAME İSRAF İÇİN OLACAK"

Sicil affı çıkaracağız. Pandemi döneminde esnaf zor durumda kaldı. Pandemi döneminde kredi verdiler, faizlerini istiyorlar. Bu faizleri sileceğiz. Esnaftan makul ana paralarını alacağız. Diyeceksiniz ki iktidar olunca en hızlı neleri yapacaksınız. 6 lider söz verdik, ortak mutabakat metni çıkardık. İlk yapacağımız iş israfı önlemek. Bir numaralı kararname ile israfı sıfırlayacağız. İkinci iş bir yasa çıkaracağız. Hiçbir aile kendisini sahipsiz hissetmesin.

"HİÇBİR KADIN BİR ERKEĞE MUHTAÇ KALMAYACAK"

Aile destekleri sigortası çıkaracağız. 1970 yılından bu yana çıkması gereken bu yasa çıkmadı. Hiçbir ayrım yapmadan bu yardımları yapacağız. Her aile sosyal devletin güvencesi altında olacak. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğiz. Aile desteği sigortasından yararlananların çocuklarının eğitim masrafını devlet karşılayacak. Beşli çeteye giden paraları son kuruşuna kadar alacağım.