Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ile görüştü

Başkent Ankara'da dikkat çekici bir görüşme gerçekleşti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.



Kılıçdaroğlu ile Yavaş görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin, "Arkadaşlar meraklanacak hiçbir şey yok. Elbette oturacağız yemek yiyeceğiz, konuşacağız. Türkiye'nin dünya kadar sorunları var. Bölgenin dünya kadar sorunları var. Oturup konuşacağız" dedi.



Yavaş ise "Özel bir gündemimimiz yok. Sadece sayın genel başkanımızla uzun süredir görüşmemiştik. Hem bayramda kendisini aradım. Görüşemediğimizi söyledim. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde bir yemek ikram edeyim dedim. Hepsi bu" diye konuştu.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK Mİ?



Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de bir araya gelip gelmeyeceği sorusu yöneltildi.



"Talep olursa elbette görüşürüz." diyen Kılıçdaroğlu, görüşmenin Çarşamba günü gerçekleşeceği iddialarını ise yalanladı.



Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlar onların hepsi asparagas. Yok yani çarşamba günü yemek yiyeceğiz vesaire.. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey olay olduğunda sayın başkan arar geleceği günü belirtir. Ona göre önceden konuşuruz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: CHP KİMLE İLETİŞİM KURUYORSA PARTİNİN YARARINADIR



Kılıçdaroğlu ile Yavaş arasındaki görüşme CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de soruldu.



Mansur Yavaş'ın yemeğe ilişkin kendisine bilgi verdiğini belirten Özel, "CHP'de kim kimle iletişim kuruyorsa, sohbet ediyorsa bu partinin yararına bir iştir. Önceki genel başkan ile birlikte büyükşehir belediye başkanlığı yapmış ya da görev yapmış arkadaşları yemek yemiyorlarsa, sohbet etmiyorlarsa bunun haber değeri vardır. Yemeğin haber değerinin olması demek ki bu konularda bizim de biraz normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor. Bunları normalleşmeye dair, parti içi normalleşmeye dair kıymetli, önemli ve desteklediğim adımlar olarak nitelendiriyorum." dedi.

