Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile biraraya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ekonomideki gelişmeler ve ABD ile yaşanan yaptırım krizi vardı.



Kılıçdaroğlu, "Krizin geleceğini Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan biliyordu bu nedenle seçimi erkene aldı. Dolar 7 TL olana kadar bugün alınan önlemler neden alınmadı" diye sordu.



Kılıçdaroğlu, "Hükümet, dolar düşükken alıp 7 lira olunca bozduranları açıklamalı. Dövizle ihale alanlar, kamu özel sektör işbirliği projeleri, köprü-otoyol geçişleri, bunların hepsi dövize endeksli. Bunların hepsi kazandı ama işçi, emekli ve üreten kesimin tamamı kaybetti" dedi.



CHP lideri ekonomide yaşanan sorunların rahip brunson krizinden kaynaklanmadığını savundu.



Türkiye'nin bir yıl içinde 240 milyar dolar borç ödemesi gerektiğine dikkat çeken Kılıçaroğlu, "Papaz mı bu kadar borçlanın dedi. Rahip olayı zaten yaşanacak krizi öne aldı. Hükümet Brunson krizini öne çıkararak basiretsizliğini örtmeye çalışıyor. Diyelim onu bıraktılar dolar 2 liraya mı düşecek?" dedi.



Kılıçdaroğlu, ekonomide yaşananlara sessiz kalan sendikaları da eleştirdi. "şimdi konuşmayıp ne zaman konuşacaklar" dedi. 2009'dan bu yana toplanmayan Ekonomik Sosyal Konsey'in toplanması gerektiğini söyledi.



"Ortada yaşanan ekonomik kriz değil siyasi krizdir" diyen CHP Lideri, "Türkiye ortak akıl gerçeğini unuttu. Bir kişinin aklı ortak akıl oldu. Ekonomi bu koşullarda düzelmez" ifadesini kullandı.



"Yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülkede bu tip sorunlar sürekli yaşanacaktır" diyen Kılıçdaroğlu sözü tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na getirdi.



Kılıçdaroğlu "Dokunulmazlık kazanmasına rağmen hala cezaevinde olması demokrasi ayıbıdır. Serbest bırakılması yargının itibarı açısından çok değerli bir adım olacaktır" dedi.