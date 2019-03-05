CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de iş insanları ile bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, seçim sürecindeki söylemler üzerinden hükümete yönelik eleştirilerini sürdürdü.

"Kavga siyasetinin ülkeye getirdiği bir yarar var mı?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Hizmet yarışına eyvallah diyoruz. Hizmet yarışı yapalım. Biz de proje anlatalım siz de. Vatandaş takdir etsin. Şimdi projeleri anlatmayı bıraktık. Her türlü hakareti bir anlamda hakaretle karşı karşıya gelmeye başladık. Bunlara sizin izin vermemeniz lazım. Siyasetin de bir ahlaki kuralı olmalı. İftira üzerine siyaset olmaz" diye konuştu.

"Türkiye ciddi bir demokrasi sorunuyla karşı karşıya. Türkiye demokrasi kültürünü güçlendirmek zorunda" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: İnsanlar birbiriyle düşman haline geldi. Neden kavga ediyoruz, beraber yaşamak varken. Birbirimizi dinlesek ne olur, konuşsak tartışsak ne olur? Tartışma bile suç olmaya başladı.

CHP'DE KAVGA İDDİALARI

CHP Parti Meclisi'nde yaşanan tartışmaların bile kavga olarak yansıtıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Biz parti meclisi toplantıları yaparız. Tartışmalar olur. Vay efendim CHP'de kavga çıktı, biri yumruk attı, öbürünün gözü şişti yok öyle bir şey. Meclis burası insanlar düşüncelerini söyleyecek. Mecliste konuştun mu o bile vay efendim şöyle oldu, böyle oldu. Demokrasi kültüründen o kadar uzaklaştık ki normal tartışmayı bile kavga olarak görmeye başladık."

"KUMPASLA İKTİDAR OLMAYA ÇALIŞIYORLAR"



Mersin'de İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına değinen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Mersin'de çok acı bir olay yaşadık. Bir belediye başkanı vardı. Ona kumpas yapıldı. Seçime girmesi engellendi, siyasetçiler tarafından. Ahlaki mi bu? Bizim rakibimiz bu. Rakip olmak ayrı ahlaklı olmak ayrı. Biz aynı partiye seçime girsin diye 15 milletvekili verdik. Demokrasi herkes için gerekli. Siz bunları bırakıyorsunuz kumpasla iktidar olmaya çalışıyorsunuz. Bu ahlaki diyorsanız gidin oy verin, olmaz diyorsanız sandığa gömeceksiniz."