Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye dönüyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretini yarıda bırakarak özel uçakla Türkiye'ye dönüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye dönüyor

İlişkili Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası

Genel Başkanı , 14-17 Aralık tarihleri arasında 'da gerçekleştireceği programlara katılmak üzere sabah saatlerinde başkent Berlin'e gitmişti. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 2019'daki yerel seçim sürecinde “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşmasında hapis cezası çıktı.

Kararın ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini yarıda bırakıp özel uçakla 'ye döndüğü öğrenildi. 

'ASLA MORALİNİ BOZMA'

İmamoğlu'nu kararın ardından telefonla arayan Kılıçdaroğlu, 'Asla moralini bozmaması gerektiği'ni söyledi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu ardından da yarın, demokrasiye sahip çıkmak isteyen tüm liderlerin davet edileceği bir etkinliğin düzenlenmesi talimatı verdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...