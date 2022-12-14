Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye dönüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14-17 Aralık tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştireceği programlara katılmak üzere sabah saatlerinde başkent Berlin'e gitmişti.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 2019'daki yerel seçim sürecinde “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşmasında hapis cezası çıktı.

Kararın ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini yarıda bırakıp özel uçakla Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.

'ASLA MORALİNİ BOZMA'

İmamoğlu'nu kararın ardından telefonla arayan Kılıçdaroğlu, 'Asla moralini bozmaması gerektiği'ni söyledi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu ardından da yarın, demokrasiye sahip çıkmak isteyen tüm liderlerin davet edileceği bir etkinliğin düzenlenmesi talimatı verdi.