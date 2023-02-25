Kemal Kılıçdaroğlu'dan depremzedelere ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'dan depremzedelere ziyaret

ve eşi Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedelere ziyarette bulundu. 


Ziyarete dair fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu,  "Yaralarımızı birlikte saracağız. Birlikte bu zor günleri aşarak yıkılan kentlerimizi omuz omuza ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

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