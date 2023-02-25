Kemal Kılıçdaroğlu'dan depremzedelere ziyaret

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavileri süren depremzede vatandaşlarımızı eşim Selvi Hanım ve Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke ile birlikte ziyaret ettik. Yaralarımızı birlikte saracağız. Birlikte bu zor günleri aşarak yıkılan kentlerimizi omuz omuza ayağa kaldıracağız. pic.twitter.com/9CPPkSxlsX