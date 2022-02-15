Kemal Kılıçdaroğlu'dan muhalefet toplantısına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Muhalefet liderleri olarak yaptıkları toplantıya değinen Kılıçdaroğlu, "Bizi yan yana getiren neydi? Çünkü Türkiye'nin felakete sürüklendiği gördük" dedi.

Türk siyaset tarihinde önemli bir başarıya imza attıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu,

"Bizi bir araya geltiren vatan sevgisi. Ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Herkesin karnının doyduğu düşüncesini dile getirdiği Türkiye istiyoruz" diye konuştu.

CHP lideri şöyle devam etti:

"Cadde ve sokaklarda şarlkıların söylendiği bir Türkiye isityoruz. Haksızlık ve adaletsizliğin olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Ahdettik bunları yapacağız. Korkuyorlar biliyorum. Güzelliklerden korkulmaz. 28 Şubat günü saat 13.30'da 6 lider buluşacağız. Demokrasiyi inşa edeceğiz, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile."

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Türkiye bir dert küpüne dönmüş halde. Herkesin bir derdi var, beşli çete hariç. Onların derdi de 'CHP iktidar olursa başımıza ne gelir' diye. Tek dertleri de o. Ama onun dışında herkesin bir derdi var, bir çıkış arıyor.

Isparta'ya günlerce elektrik verilmedi. İnsanlar perişan oldu. 4 gün sonra bakan oraya helalleşmek için gitti. Sorunu çözmek için gitmedi.

Günlerce bir kente elektrik verilmiyorsa bir sorumlusu olması lazım. CHP'yi kötülediklerinde siyaset yaptıklarını sanıyorlar. Bir yönetmelik var. Konutlarda 48 saatten fazla, insanların yoğun olduğu bölgelerde 24 saatten fazla elektrik kesintisi olursa tazminat ödenmesi gerekiyor.

Bütün vatandaşların tazminat alma hakkı var. Baroya müracaat etsin. Avukat tutamayanların ücretini biz ödeyeceğiz. Kimse mücbir sebebin arkasına saklanmasın. Yönetilemeyen bir Türkiye içinde zamlar yağmur gibi yağıyor. Kışın ortasında siz elektriğe yüzde 127 zam yapar mısınız?

Paylaştığım videoda '31 Aralık'ta yapılan zamlar geri çekilene kadar hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim' dedim. Elektrik zamlarını devlet yapmadı. Devleti yöneten iktidar yani AK Parti yaptı. Niye ödemeyeceğim dedim? Faturasını ödemeyen vataşdaşın acısını geniş kitlelere duyurmam lazım.

Elektrik faturasını ödemeyen vatandaşın sesini çıkaracak bir alan bırakmadılar. Hemen dediler, 'Ödemiyorsa kesin elektriğini donsun'. Siz beni donmakla mı korkutuyorsunuz? Sizin feriştahınız gelse ben donmam, mücadele ederim. Elektrik faturaları konusunda hemen dağıtıcı şirketleri topladılar. Bunlar yükseltti ya, Erdoğan da indirecek bu numarayı çekiyorlar.