Kemal Kılıçdaroğlu’na zorla getirilme kararı kaldırıldı

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen "zorla getirilme" kararını kaldırdı. CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi Kılıçdaroğlu ile ilgili aldığı zorla getirilme kararını kaldırdığını duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu’na zorla getirilme kararı Haberi Görüntüle

Çelik, şunları kaydetti:



"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hukuksuz "Zorla Getirme Kararı" kaldırıldı! İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi, infial yaratan kararından geri adım attı! İlgili Hakim, itiraz sunulmadan kendi hukuksal kararını bugün itibariyle kaldırmak zorunda kaldı.. Kamuoyunun bilgisine..."

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hukuksuz "Zorla Getirme Kararı" kaldırıldı!



İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi, infial yaratan kararından geri adım attı!



İlgili Hakim, itiraz sunulmadan kendi hukuksal kararını bugün itibariyle kaldırmak zorunda kaldı..



Kamuoyunun… — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) October 17, 2024