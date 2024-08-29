Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Altı Ok çıkışı

CHP’de tüzük kurultayı yaklaşıyor. Yaklaşan kurultay öncesinde partinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Altı Ok çıkışı geldi. Kılıçdaroğlu, partinin temel ilkelerini temsil eden Altı Ok’un yeniden yorumlanması gerektiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Altı Ok çıkışı

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaklaşan tüzük kurultayı öncesi eski Genel Başkan ’ndan önemli bir çıkış geldi.

Kılıçdaroğlu, ’nin temel ilkelerini temsil eden Altı Ok’un, yeniden yorumlanması gerektiğini söyledi.

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Sözcü gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, “Parti programının yenilenmesi gerekiyor. Parti programında demokrasiye öncelik veren, demokrasinin ne olduğunu anlatan ve ’nin bu konuda neleri, hangi hamleleri atması gerektiğini belirleyen kurallar koymak gerekiyor.” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Yeni hazırlanacak parti programına Altı Ok’la ilgili yeni yorumun, çağdaş yorumun konulması gerekiyor.” ifadesini kullandı.

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