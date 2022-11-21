Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya 200 bin liralık tazminat davası

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Soylu'ya TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmelerindeki ifadelerinden dolayı 200 bin TL'lik dava açtı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya 200 bin liralık tazminat davası

İçişleri Bakanı 'nun CHP Genel Başkanı 'na yönelik sözleri yargıya taşınıyor.

Bakan Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmeleri sırasında uyuşturucu ve kara para iddiaları üzerinden Kılıçdaroğlu'na sert bir şekilde tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, ifadeleri nedeniyle Soylu hakkında açtıklarını duyurdu. 

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelik, şunları kaydetti:

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, ifade edilen 'Şerefsiz' hakaret sözü nedeniyle Soylu aleyhine 200 bin liralık dava açtık. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince bu ahlaksızlığın hesabını soracağız."

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