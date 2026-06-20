Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dokunulmazlık açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV röportajındaki sözleriyle ilgili, "Dokunulmazlıkların kaldırılması süreci, verdiğimiz hukuk mücadelesi ve yalan bilgilerle çarpıtılmak istenen gerçekler" başlığıyla bir açıklama paylaştı.



Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada o dönemde iktidarın kurduğu siyasi tuzağı bozmak için dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet dediklerini belirtirken, "Dokunulmazlığı kalkan bir siyasetçinin tutuksuz yargılanması gerekiyordu. Ancak iktidar milletvekillerini apar topar gözaltına alıp tutuklandı." dedi.



Kılıçdaroğlu, burada suçlanması gerekenin muhalefet olmadığını söyledi.



Demirtaş’ın cezaevinde tutulmasına karşı ilk günden beri en gür sesi çıkardıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bizim ne halkımıza karşı bir günahımız ne de Adalet Yürüyüşü’müzden bir milim sapmamız vardır" dedi.



Demirtaş’ın, Selçuk Kozağaçlı’nın, Can Atalay’ın, Gezi tutuklularının, haksız yere tutuklu bulunan bütün belediye başkanlarının hakkını sonuna kadar arayacağını söyledi.