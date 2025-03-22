Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay kararına destek

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir.

Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i olağanüstü kurultay kararından dolayı tebrik eden Kılıçdaroğlu, "Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız." ifadesini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

Genel Başkan Özgür Özel, parti tüzüğündeki yetkiyi kullanarak olağanüstü kurultayı toplama kararı aldı.



Buna göre CHP kurultayı 6 Nisan’da toplanacak.



CHP lideri Özel, bu kararı olası bir kayyum atamasına önlem olarak aldıklarını anlattı.