Kemal Kılıçdaroğlu’ndan milletvekillerine yerel seçim talimatı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 gündür partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle görüşüyor.
Kılıçdaroğlu, milletvekillerinden seçim bölgelerine ilişkin son durum hakkında bilgi aldı. Toplantılarda, yerel seçime giderken atılması gereken adımlar değerlendirildi.
Bölgelerde hangi isimlerin öne çıktığı, milletvekilleriyle istişare edildi.
Kılıçdaroğlu’nun “Hangi bölgelerde, kimlerle seçim gidebilir, bunları çalışmaya başlayalım.” talimatı verdiği öğrenildi.
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