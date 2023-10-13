Kemal Kılıçdaroğlu’ndan milletvekillerine yerel seçim talimatı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleri ile buluşmaya devam ediyor. Buluşmaların gündeminde, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler var. Kılıçdaroğlu’nun bu toplantılarda milletvekillerine “Hangi bölgelerde, kimlerle seçim gidebilir, bunları çalışmaya başlayalım.” talimatı verdiği öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan milletvekillerine yerel seçim talimatı

Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı , 3 gündür partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle görüşüyor.

Kılıçdaroğlu, milletvekillerinden seçim bölgelerine ilişkin son durum hakkında bilgi aldı. Toplantılarda, yerel seçime giderken atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Bölgelerde hangi isimlerin öne çıktığı, milletvekilleriyle istişare edildi.

Kılıçdaroğlu’nun “Hangi bölgelerde, kimlerle seçim gidebilir, bunları çalışmaya başlayalım.” talimatı verdiği öğrenildi.

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