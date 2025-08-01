Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'e ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.
CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Antalya'da tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.
Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
ZİYARET BİR SAAT SÜRDÜ
Karayolu ile Antalya'ya gelen Kılıçdaroğlu, saat 13.45 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan Böcek'i ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu yaklaşık 1 saat sonra araçla çıktığı cezaevinden ayrıldı.
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