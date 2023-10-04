Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “mülakat” tepkisi: “Siyasetçi verdiği sözün arkasında durmalı”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul’u ziyaret etti.



Kılıçdaroğlu ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Öğretmen alımındaki mülakat polemiğine ilişkin konuşan CHP lideri, “Bir siyasetçi verdiği sözün arkasında durmalı. Toplumda buna ‘yalancı’ denir. ‘Mülakatı kaldıracağım’ dediniz. Geldiniz, kaldırın.” ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, “Devlet sağlıklı yönetilmiyor. Savrulan bir devlet yapısı var.” dedi.



Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un Meclis’teki anayasa turuna ilişkin de konuştu. “Meclis Başkanı yeni anayasa talebiyle de gelebilir, başka amaçlarla da gelebilir. Meclis Başkanı’na itiraz edecek halimiz yok. Meclis Başkanı’nı niye reddedelim.” şeklinde konuştu.