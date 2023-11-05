Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda ilk turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Adaylar salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 13 buçuk yıldır parti liderliğini yapan Kılıçdaroğlu'nu geriden bırakan Özgür Özel, aldığı 812 oyla CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ikinci turda 536 oyda kaldı.



KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEBRİK

Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından Özgür Özel'i tebrik etti.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum."