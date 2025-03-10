Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tunceli'de yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören kuzeni Hüseyin Karabulut (87) vefat etti.

Yakınları tarafından alınan Karabulut'un cenazesi, Tunceli Cemevi'ne götürüldü.



Hüseyin Karabulut'un yarın cemevinde düzenlenecek törenin ardından merkeze bağlı Atlantı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Törene Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı belirtildi.