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Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 87 yaşındaki kuzeni Hüseyin Karabulut yaşamını yitirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü

'nun Tunceli'de yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören kuzeni Hüseyin Karabulut (87) etti.

Yakınları tarafından alınan Karabulut'un cenazesi, Tunceli Cemevi'ne götürüldü.

Hüseyin Karabulut'un yarın cemevinde düzenlenecek törenin ardından merkeze bağlı Atlantı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Törene Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı belirtildi.

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