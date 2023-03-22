Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için YSK'ya başvuru

KESİN LİSTE AY SONU



Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.



YA GRUP KARARI YA DA 100 BİN İMZA



Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

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