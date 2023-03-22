Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için YSK'ya başvuru

Millet İttifakı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı.
CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri, adaylık başvurusu için saat 14.00’te YSK'ya gitti.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel gerekli evrakları YSK'ya teslim ederek adaylık başvurusunu yaptı.
CHP ve İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilmesi için grup kararı almıştı.
HDP'DEN ADAY YOK
HDP'nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday göstermeyeceklerini duyurmuştu.
BAŞVURU İÇİN YARIN SON GÜN
Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi 23 Mart saat 17.00'de dolacak.
AK Parti ve MHP gruplarınca aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için adaylık başvurusu dün yapılmıştı.
KESİN LİSTE AY SONU
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.
YA GRUP KARARI YA DA 100 BİN İMZA
Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.