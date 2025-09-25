Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaret davasında görevsizlik kararı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Haziran 2017'de MİT TIR'larının durdurulması olayına ilişkin davada yargılanan Enis Berberoğlu hakkında 25 yıl hapis cezası kararı veren İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nin o dönem heyetine yönelik sözleri gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı hazır bulundu.

"SAVUNMASINI TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada savunma yapan Kılıçdaroğlu'nun avukatı, "Görevsizlik ve yetkisizlik konusundaki talebimiz devam etmektedir. Usulü işlemler bittikten sonra sanığın savunmasının alınmasını talep ediyoruz." dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Kılıçdaroğlu'nun olay tarihinde milletvekili olduğunu, atılı suç yönünden muhakeme görevinin Ağır Ceza Mahkemeleri'nin takdirinde bulunduğunun değerlendirildiğinin, dolayısıyla dosya hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

Dosyanın görevsizlik kararı verilerek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi.

Kararını açıklayan mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun suç tarihi olan 2017'de milletvekili olduğu, yargılama yapma görevinin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi olduğu ancak usul hükümleri uyarınca Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne görevsizlik kararı verilemeyeceği değerlendirilerek dosyanın görevsizlik kararıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde milletvekili seçilmemiş olması nedeniyle yasama dokunulmazlığının kaldırıldığının belirtildiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede Kılıçdaroğlu'nun zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" iddiasıyla 1 yıl 5 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.